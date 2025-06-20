Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrakan dengan Truk, Masinis KRL Tangerang-Duri Dilarikan ke Rumah Sakit

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |13:58 WIB
Tabrakan dengan Truk, Masinis KRL Tangerang-Duri Dilarikan ke Rumah Sakit
KRL tabrak truk di lintasan Stasiun Tangerang-Batu Ceper (Foto: @dramakrlcommuterline)
JAKARTA – Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan, masinis KRL nomor KA 1907 relasi Tangerang–Duri yang menabrak truk boks mengalami luka hingga dilarikan ke rumah sakit. KAI Commuter pun meminta maaf atas keterlambatan perjalanan commuter line lintas Tangerang, Jumat (20/6/2025) pagi.

“Saat ini, masinis Commuter Line Tangerang No.1907 sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan,” ucap Leza saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Leza mengatakan, KA 1907 relasi Tangerang–Duri tertemper mobil truk di JPL 27, tepatnya di KM 18+000 antara Stasiun Tangerang–Batuceper, sekitar pukul 05.11 WIB. Sehingga KA 1907 tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan kembali menuju Stasiun Tangerang untuk dilakukan evakuasi penumpang.

Kemudian, para penumpang dipindahkan ke perjalanan Commuter Line selanjutnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan awal terhadap kerusakan KRL.
 
Petugas terkait di lokasi kejadian juga melakukan evakuasi truk dan perbaikan prasarana jalur rel demi keselamatan perjalanan kereta. Pada pukul 07.16 WIB, jalur rel sudah kembali dapat dilalui perjalanan Commuter Line.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
