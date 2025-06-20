Rawan Kecelakaan, DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Jembatan Dua-Tiga Penjaringan Diperbaiki

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengecek langsung kondisi jalan rusak di flyover Jembatan Dua dan Tiga, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis, 19 Juni 2025 malam. Pengecekan dilakukan menindaklanjuti aduan warga karena membahayakan pengendara.

"Ada DM (Direct Message) masuk ke Instagram saya yang melaporkan jembatan layang Jembatan Dua dan Tiga ini banyak sekali kerusakan yang sangat membahayakan pengendara jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor," kata Kenneth di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Legislator PDIP itu langsung menelepon petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang piket malam untuk datang ke lokasi dan langsung melakukan perbaikan kontur jalan yang menganga sampai berlubang itu. Sepanjang jalan Jembatan Dua dan Tiga ini memang banyak mengalami kerusakan jalan, mulai dari yang berlubang hingga pembatas jalan yang tampak sudah rusak.

"Berbahaya sekali bagi pengendara mobil dan sepeda motor. Memang terlihat bahwa kontur jalan layang ini sudah hancur dan rusak serta berlubang besar. Oleh karena itu, saya berinisiatif menelepon Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang piket malam untuk bisa segera datang ke lokasi supaya langsung bisa melakukan perbaikan jalan layang yang berlubang tersebut," ujarnya.

Kenneth pun meminta pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. "Malam ini saya minta untuk dilakukan penanganan sementara dulu, jadi ditutup sementara oleh petugas Dinas Bina Marga supaya tidak ada lubang yang membahayakan dan tidak berbahaya bagi pengendara jalan yang mau kerja atau sekolah yang melewati jalan layang ini besok pagi (hari ini, red)," ujarnya.

"Karena masih dalam proses pemeliharaan atau garansi saya meminta kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta segera memerintahkan kontraktor yang mengerjakan jalan layang ini untuk melakukan perbaikan secara permanen mulai besok, karena memang masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban kontraktor tersebut," imbuhnya.