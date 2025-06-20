Meriahkan Bulan Bung Karno, Wagub Rano Buka Bazar UMKM di TIM Jakpus

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno membuka bazar UMKM dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno bertajuk 'Satu Piring Sejuta Perjuangan' di halaman Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (20/6/2025) pagi. Ia didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo dan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin.

Pantauan Okezone di lokasi, pembukaan bazar UMKM juga turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan di antaranya Pantas Nainggolan, Wa Ode Herlina, Pandapotan Sinaga, dan Yuke Yurike. Selain itu, hadir pula simpatisan PDI Perjuangan dalam pembukaan bazar UMKM tersebut.

Rano mengatakan, sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menggelorakan Bulan Bung Karno.

"Sebagai ketua DPP Bidang Kebudayaan saya hadir, saya bangga. Ini tanggung jawab, panggilan kita untuk terus menggelorakan Bulan Bung Karno," ujar Rano.

Bang Doel pun menitipkan pesan agar tetap menjaga ketertiban hingga kebersihan dalam acara Bulan Bung Karno di TIM yang dihelat 20–21 Juni 2025.

"Saya hanya minta acara ini berjalan dengan tertib, aman, damai, dan jaga kebersihan. Saya tidak mau setiap perayaan PDI Perjuangan pasti meninggalkan sisa. Kita awali dengan kebersihan, kita jaga lingkungan kita, dan kita meriahkan Bulan Bung Karno," ucapnya.