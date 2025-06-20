Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Tawuran Remaja Pecah di Jalan Saharjo Arah Tebet, Macet Total

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |16:52 WIB
<i>Breaking News</i>! Tawuran Remaja Pecah di Jalan Saharjo Arah Tebet, Macet Total
Breaking News! Tawuran Remaja Pecah di Jalan Saharjo Arah Tebet, Macet Total (Foto : Okezone)




JAKARTA - Tawuran remaja pecah di Jalan Dr Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan pecah di dua lajur arah Tebet dan Manggarai pada Jumat (20/6/2025) sore.

Pantau Okezone di lokasi, arus lalu lintas macet total kedua arah. Aksi tawuran pun masih terus berlangsung meski ada aparat TNI yang berupaya melerai.

Pelaku tawuran terlihat membawa sejumlah senjata tajam, bambu, kayu, hingga kembang api. Selain itu banyak pula warga yang menonton aksi tawuran remaja tersebut.

Belum diketahui pasti motif tawuran tersebut. Namun, berdasarkan keterangan warga wilayah tersebut kerap terjadi aksi tawuran.

"Sudah berlangsung 30 menit, tawuran di Jalan Saharjo ini bukan kali pertama," ujar salah satu petugas keamanan Toba Dream.

(Angkasa Yudhistira)

      
