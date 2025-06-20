Tawuran di Jalan Saharjo Perbatasan Tebet-Setiabudi, Satu Orang Luka di Kepala

Tawuran di Jalan Saharjo Perbatasan Tebet-Setiabudi, Satu Orang Luka di Kepala (Foto : Okezone)

JAKARTA - Tawuran remaja pecah di Jalan Dr. Saharjo perbatasan wilayah Tebet dan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (20/6/2025) sore. Aksi tawuran berlangsung kurang lebih 30 menit dan sempat membuat lalu lintas lumpuh baik dari arah Tebet maupun Manggarai.

Kapolsek Setiabudi Kompol Firman, mengatakan terdapat satu korban luka di kepala. Namun, dirinya memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Untuk korban memang lari nya ke Setiabudi korban luka di kepala tidak tewas. Satu orang terluka," ujar Firman saat dikonfirmasi, Jumat (20/6).

Firman mengatakan remaja yang tawuran membawa senjata tajam (sajam) hingga petasan itu antara sesama warga Tebet. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki motif tawuran itu.

"Yang ribut Tebet dengan Tebet. Motif masih penyelidikan," jelasnya.

Sebelumnya, tawuran remaja pecah di Jalan Dr Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan pecah di dua lajur arah Tebet dan Manggarai pada Jumat sore.

Pantau Okezone di lokasi terlihat arus lalu lintas pun macet total kedua arah. Aksi tawuran pun masih terus berlangsung meski ada aparat TNI yang berupaya melerai.