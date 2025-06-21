Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Indonesia Non-Blok di Forum Rusia!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |03:06 WIB
Prabowo Tegaskan Indonesia Non-Blok di Forum Rusia!
Prabowo Tegaskan Indonesia Non-Blok di Forum Rusia! (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Indonesia akan konsisten berada di jalur non-blok sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Mulanya, Prabowo mengungkapkan alasan lebih memilih menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 alih-alih Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

“Saya tidak menghadiri forum G7 karena sudah berkomitmen hadir di forum ini—bukannya karena kurang menghormati G7. Indonesia memilih jalur non-blok dan ingin menjadi teman bagi semua negara: Seribu teman, masih kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak. Hanya melalui persahabatan dan kolaborasi, kita bisa mencapai kemakmuran,” kata Prabowo dalam pidatonya di SPIEF 2025, Rusia, pada Jumat (20/6/2025).

Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap warisan sejarah Rusia terutama kota bersejarah St. Petersburg. Bahkan, dia sempat mengunjungi makam para korban perang sebagai bentuk penghormatan.

“Saya berterima kasih kepada Presiden Putin atas undangan ke kota bersejarah ini. Sebagai pengagum sejarah, saya menghormati warisan St. Petersburg dan baru saja mengunjungi makam korban perang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti pergeseran global dari sistem unipolar ke multipolar, yang menurutnya mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan yang kini semakin dijunjung tinggi oleh negara-negara berkembang (Global South).

“Dunia sedang bergerak menuju multipolar, era unipolar sudah berlalu. Saat ini, banyak negara Global South menghargai Rusia dan Tiongkok karena keduanya tidak pernah menganut standar ganda dan konsisten membela keadilan bagi semua bangsa,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement