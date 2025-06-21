5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura

5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan peningkatan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya. Dia mengatakan ada 5 juta anak Indonesia lahir setiap tahun, angka ini setara dengan populasi negara tetangga Singapura.

“Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia. Setiap tahun, lahir sekitar lima juta warga Indonesia baru, setara populasi Singapura dalam setahun. Dalam sepuluh tahun, jumlahnya dapat setara dengan sepuluh Singapura di Asia Tenggara,” kata Prabowo saat menjadi pembicara utama di Forum Ekonomi Internasional The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), di Rusia, pada Jumat (20/6/2025).

Prabowo pun mengungkapkan bahwa peningkatan penduduk ini memberikan peluang sekaligus tantangan besar bagi Indonesia. Khususnya, dalam menyediakan penghidupan yang layak, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

“Ini memberi kita peluang besar, sekaligus tantangan besar, bagaimana memberi makan lima juta mulut baru setiap tahun, menyediakan lima juta tempat sekolah, layanan kesehatan, dan terutama pangan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya, melindungi dari kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan akibat kondisi sulit.

“Oleh karena itu, prioritas utama saya ketika memimpin Indonesia adalah: pertama, mencapai swasembada pangan. Kedua, swasembada energi. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat mampu bersaing di era abad 21. Dan keempat, mempercepat industrialisasi Indonesia,” ujarnya.