Peristiwa 21 Juni: Soekarno Wafat hingga Jokowi Lahir

JAKARTA - Sejumlah momen penting terjadi pada 21 Juni, bahkan tercatat sebagai peristiwa tak terlupakan yang mendunia. Okezone coba merangkum beberapa momen menarik yang terjadi tepat pada 21 Juni‎.

Beberapa momen tersebut bisa menjadi sejarah ataupun juga kenangan pahit bagi sebagian orang. Berikut ulasannya:

1961 - Presiden Jokowi Dilahirkan

Joko Widodo atau Jokowi dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Ia adalah Presiden RI ketujuh yang resmi menjabat sejak 20 Oktober 2014.

Jokowi berasal dari keluarga sederhana, bahkan, rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali, ketika dia masih kecil, tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.

Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik.

Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "muda" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

Setelah itu, Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden RI di Pemilu 2014 bersama Jusuf Kalla dan memenangkan kontestasi.