INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kompak! Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung Buka Bhayangkara Sport Day 2025

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |08:32 WIB
Kompak! Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung Buka Bhayangkara Sport Day 2025
Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung Buka Bhayangkara Sport Day 2025/Okezone
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi membuka Bhayangkara Sport Day 2025, di lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara HUT ke-79 Bhayangkara.

Pantauan Okezone di lokasi, Acara Bhayangkara Sport Day 2025 dibuka secara simbolis dengan seremoni flag off, sekira pukul 06.20 WIB.

Nampak Kapolri dan Panglima serta Jaksa Agung yang berada di atas panggung acara, secara bersamaan mengangkat bendera sebagai tanda dimulainya acara tersebut.

Namun tidak hanya itu, mereka juga ditemani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.

Setelah seremoni flag off, para peserta langsung memulai kegiatan dengan melakukan jalan santai. Ribuan peserta ini nampak mengenakan Jersey berwarna merah dengan tulisan Bhayangkara Sport Day 2025.

Kapolri jenderal Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, dalam peringatan hari Bhayangkara ke-79 ini, pihaknya mengangkat tema 'Harmoni Langkah Persatuan'. Kegiatan ini merupakan bentuk bentuk sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh aparat penegak hukum.

"Tentunya menjadi kegiatan yang terus kita jaga untuk terus bersama-sama bersinergi dalam rangka mendukung dan mengawal program-program bapak presiden, program Asta Cita, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Kapolri usai melepas ribuan peserta.

 

Telusuri berita news lainnya
