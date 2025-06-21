Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Buka Pekan Olahraga, Kapolri Tegaskan Soliditas Polri-TNI-APH untuk Indonesia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |09:24 WIB
Buka Pekan Olahraga, Kapolri Tegaskan Soliditas Polri-TNI-APH untuk Indonesia
Kapolri Tegaskan Soliditas Polri-TNI-APH untuk Indonesia
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Bhayangkara Sport Day di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025). Acara ini di antaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud terciptanya sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, Kejaksaan, KPK maupun aparat penegak hukum (APH). Acara pekan olahraga ini sendiri menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang Hari Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang. 

"Jadi kegiatan hari ini merupakan bentuk sinergitas, soliditas antara TNI, Polri dan seluruh aparat penegak hukum dan Kejaksaan, kemudian ada MA, KPK dan juga rekan-rekan dari Kumham," kata Sigit.

Dengan terwujudnya sinergitas yang kuat ini, Sigit menegaskan bahwa semua lembaga akan terus berkolaborasi dalam mendukung serta mengawal seluruh program dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Sehingga tentunya menjadi kegiatan yang terus kita jaga untuk terus bersama-sama bersinergi dalam rangka mendukung dan mengawal program-program Bapak Presiden, program Asta Cita. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

"Jadi yang utama dari kegiatan hari ini adalah kita bersama-sama terus menjaga sinergitas untuk Indonesia yang lebih baik, seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, mungkin itu sebagai tema utamanya," tambah Sigit menekankan. 

 

