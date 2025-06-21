Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Sejumlah Saksi

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |09:34 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).  Penyidik KPK sudah meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait pengusutan kasus tersebut.

"Klarifikasi tentu sudah dilakukan oleh penyelidik ya untuk mendalami berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam penanganan perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip, Sabtu (21/6/2025).

Namun Budi enggan mengungkapkan identitas pihak yang sudah dimintai klarifikasi. Termasuk jumlahnya.

"Pada saatnya nanti pasti akan kami update bagaimana konstruksi dari perkara itu," tutup Budi Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) .

 

