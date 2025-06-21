Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angkat Diplomasi Damai, Prabowo Lantang Singgung Konflik Ukraina-Rusia dan Korut-Korsel

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |10:25 WIB
Angkat Diplomasi Damai, Prabowo Lantang Singgung Konflik Ukraina-Rusia dan Korut-Korsel
Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia/Foto: Biro Pers Media
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip nonblok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia.

Menurut Prabowo, Indonesia telah lama memegang teguh posisi nonblok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina. Kepala Negara juga menyinggung usulan gencatan senjata yang pernah disampaikan Indonesia dua tahun lalu.

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu, kami mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Dan saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka, bahkan sangat positif,” tuturnya.

Prabowo lalu mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas, meskipun konflik secara resmi belum selesai. “Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan ada zona demiliterisasi yang disupervisi oleh PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun ada kondisi damai yang tercipta,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun.

 

