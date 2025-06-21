Jenderal Ahli Tempur Kostrad Ini Ternyata Sniper Handal, Pernah Diterjunkan di Operasi Seroja

JAKARTA - Pangdivif 3 Kostrad, Mayjen TNI Bangun Nawoko, meninjau langsung pelaksanaan Latihan Dalam Satuan (LDS) menembak Sniper di Desa Ara, Tompobulu, Maros, Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Jenderal Ahli Tempur Kostrad yang pernah diterjunkan dalam Operasi Seroja ini turun langsung ke lapangan untuk memberikan contoh teknik menembak sniper secara nyata di hadapan para peserta latihan.

“Kegiatan LDS ini merupakan bagian dari upaya satuan dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit khususnya dalam hal kemampuan menembak jarak jauh atau sniper,” ujar Bangun dalam keterangannya kepada Okezone, Sabtu (21/6/2025).

“Latihan ini diikuti oleh personel dari satuan-satuan jajaran Divif 3 Kostrad yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang penembakan jarak jauh,” lanjut Abituren Akademi Militer 1992 tersebut.

Mantan Waasops Kasad Bidang Renops ini menekankan pentingnya faktor keamanan selama latihan serta disiplin dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

“Latihan seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara objektif guna meningkatkan kualitas hasil Latihan,”ujarnya.