Usai Saudi Airlines, Teror Bom Kembali Dialami Pesawat Komersil Tujuan Indonesia

JAKARTA - Pesawat tujuan Indonesia kembali mendapat ancaman teror bom. Pesawat diduga rute Oman-Surabaya melakukan pendaratan darurat di Bandara Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu (21/6/2025).

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana.

"Betul, (ada teror bom, pesawat melakukan pengalihan pendaratan)," kata I Nyoman saat dikonfirmasi.

Dia menyampaikan langkah yang diambil setelah adanya teror tersebut, yaitu melakukan evakuasi terhadap para penumpang.

"Saat ini baru di koordinasikan dengan pihak bandara terkait evakuasi penumpang," sambungnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menambahkan bahwa situasi saat ini, pihaknya sedang melakukan pengecekan pesawat.