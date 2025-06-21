Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat Jamaah Haji Indonesia Kembali Diteror Bom, Kapuspen: Seluruh Penumpang Selamat 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |12:56 WIB
Pesawat Jamaah Haji Indonesia Kembali Diteror Bom, Kapuspen: Seluruh Penumpang Selamat 
Ilustrasi aparat gabungan tengah mengamankan teror bom pesawat di Bandara Kualanamu/Foto: Dok Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan pesawat Saudi Arabia SV 5688 yang membawa jamaah haji berhasil dievakuasi. Pesawat rute Muscat-Surabaya ini mendapat ancaman teror bom pada Sabtu (21/6/2025). 

Setalah adanya ancaman bom, pilot melalukan pengalihan pendaratan ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saat ini seluruh penumpang sudah dievakuasi ke Terminal Bandara dan sudah dilakukan screening dalam keadaan aman. Dilanjutkan screening terhadap pesawat dan barang-barang penumpang," kata Kristomei saat dikonfirmasi okezone.

Adapun dalam penerbangan menuju Indonesia, pesawat membawa 387 penumpang atau jemaah haji asal Indonesia.

"Jumlah penumpang 387 orang. Saat ini pihak lanud sudah berkoordinasi dengan pihak Tim jihandak Kodam 1/Bukit Barisan dan Brimob Polda Sumut," tambahnya.

Sementara itu, peristiwa ini bermula dari informasi yang diterima pihak Bandara Internasional Kualanamu bahwa pilot menerima ancaman bom sekira pukul 08.55 WIB. Selanjutnya pilot melalukan landing di bandara sekira pukul 09.27 WIB.

"Pilot berkoordinasi dengan airnav Kualanamu untuk melakukan divert/landing di Kualanamu," ujar dia.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/608/3154096/teror-728C_large.jpg
Anggota DPRD Sumut Diteror, Kaca Mobilnya Pecah Dilempar OTK saat ke Dapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149171/saudia-yDrW_large.jpg
Saudi Airlines Diteror Bom, Operasional Bandara Kualanamu Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149153/pesawat-mSQk_large.jpg
Usai Saudi Airlines, Teror Bom Kembali Dialami Pesawat Komersil Tujuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149133/kapolri-gr5l_large.jpg
Teror Bom Pesawat Jemaah Haji, Kapolri: Alamat Emailnya Tidak Sesuai dengan Pemilik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125235/teror-haBl_large.jpg
Bareskrim Buru Terduga Pelaku Teror Kepala Babi di Kantor Tempo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125193/teror-pC9M_large.jpg
Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Tempo, LPSK: Ancaman bagi Pembela HAM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement