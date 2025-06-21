Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Senyap! Pasukan Elite TNI Evakuasi 97 WNI dari Iran dan 4 Warga dari Israel di Tengah Hujan Rudal

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |13:47 WIB
Senyap! Pasukan Elite TNI Evakuasi 97 WNI dari Iran dan 4 Warga dari Israel di Tengah Hujan Rudal
Israel Diserang Rudal Iran/AFP
A
A
A

JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran dan Israel di Tengah perang yang berkecamuk. Langkah ini bagian dari komitmen TNI melaksanakan tugas negara, khususnya di bidang bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan, proses evakuasi WNI dari kawasan konflik Iran dan Israel berjalan lancar.

“Per hari ini, 97 orang, yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan, dan 1 warga negara asing (warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI) itu sudah, alhamdulillah, melewati perbatasan Iran-Azerbaijan, dan sekarang sedang beristirahat di Baku,” ujar Menlu dalam keterangan video yang diterima Okezone, Sabtu (21/6/2025).

Menlu mengungkapkan bahwa proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 16 jam.

“Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam, dan Alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya.”

Lebih lanjut, Menlu mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah mengevakuasi empat WNI yang berada di wilayah Israel melalui Yordania.

“Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga, kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI (dari Israel) melalui Jordan,”ujarnya.

 

