Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-79 Bhayangkara, MUI: Slogan Presisi Polri Dirasakan Masyarakat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:23 WIB
HUT ke-79 Bhayangkara, MUI: Slogan Presisi Polri Dirasakan Masyarakat!
HUT ke-79 Bhayangkara, MUI: Slogan Presisi Polri Dirasakan Masyarakat!
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar puncak perayaan HUT ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Juli 2025.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis berharap Polri di usianya yang ke-79, slogan Presisi Polri dapat dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.

Polri kata dia juga harus tetap netral sebagai alat negara bukan alat kepentingan atau bahkan partai tertentu.

"Jadi kehadirannya sebagai pengayom dan pelindung betul- betul dirasakan masyarakat," kata Cholil, Sabtu (21/6/2025).

Harapan besar itu dicontohkan bagaimana Polri dapat menjaga masyarakat dari berbagai aksi kejahatan. "Karena masyarakat berlindung kepada Polri," ungkapnya.

Cholil menambahkan, di usianya yang ke-79, Polri bisa menjadi penunjang demokrasi dan keutuhan NKRI.

"Harapan kita semua Polri menjadi pelindung, pengayom dan dicintai masyarakat," tutup Cholil Nafis.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Polri HUT Ke-79 Bhayangkara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191616//kh_maruf_amin-m2bJ_large.jpg
MUI Belum Bahas Surat Pengunduran Diri Ma’ruf Amin dari Ketua Dewan Pertimbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191463//kh_maruf_amin-d2Zj_large.jpg
KH Ma’ruf Amin Resmi Mundur dari Jabatan Ketua Wantim MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190948//polri_antisipasi_cuaca_ekstrem-YrCT_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190920//operasi_lilin_nataru-Ibe3_large.jpg
Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190906//astamaops_kapolri_komjen_pol_mohammad_fadil_imran-dOZX_large.jpg
Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190684//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-48rm_large.jpg
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement