HUT ke-79 Bhayangkara, MUI: Slogan Presisi Polri Dirasakan Masyarakat!

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar puncak perayaan HUT ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Juli 2025.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis berharap Polri di usianya yang ke-79, slogan Presisi Polri dapat dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.

Polri kata dia juga harus tetap netral sebagai alat negara bukan alat kepentingan atau bahkan partai tertentu.

"Jadi kehadirannya sebagai pengayom dan pelindung betul- betul dirasakan masyarakat," kata Cholil, Sabtu (21/6/2025).

Harapan besar itu dicontohkan bagaimana Polri dapat menjaga masyarakat dari berbagai aksi kejahatan. "Karena masyarakat berlindung kepada Polri," ungkapnya.

Cholil menambahkan, di usianya yang ke-79, Polri bisa menjadi penunjang demokrasi dan keutuhan NKRI.

"Harapan kita semua Polri menjadi pelindung, pengayom dan dicintai masyarakat," tutup Cholil Nafis.

(Fahmi Firdaus )