Saat Prabowo Hadiahi Anak Diaspora di Rusia di Tengah Jadwal yang Padat

JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah Lego kepada seorang anak bernama Zhenya atau lengkapnya Evgeny Fedorov. Bocah tersebut adalah buah hati dari Ambar Rukmi, WNI asal Solo yang kini menetap di Rusia.

Kejadian ini bermula saat Prabowo tiba di hotel tempatnya menginap di St. Petersburg, disambut hangat oleh diaspora Indonesia, mahasiswa, dan para pekerja migran.

Di tengah kerumunan, Prabowo dihampiri dua bocah bersaudara salah satunya Zhenya yang langsung menatapnya dengan polos meminta lego.

Sehari berselang, mainan itu benar-benar tiba. Sebuah kotak Lego, sederhana, namun penuh makna, diserahkan langsung ke tangan Zhenya.

Bagi bocah seusianya, itu bukan sekadar mainan. Itu adalah hadiah dari Presiden Indonesia sebuah kenangan langka yang mungkin hanya dialami sekali dalam hidup.

“Terima kasih tidak terhingga kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, yang sudah mengabulkan permintaan anak saya Evgeny Fedorov (Zhenya) yang secara spontan meminta Lego,” ucap Ambar, sang ibu, sambil memperlihatkan mainan tersebut, dikutip dari Instagram Ambar @ambarruk2910, Sabtu (21/6/2025).

Ambar mengaku terharu. Ia menyimpan harapan besar dari momen ini. “Semoga ini menjadi kenangan indah yang akan dia ingat selalu ketika Zhenya dewasa. Dan semoga saja Zhenya suatu hari nanti bisa bermanfaat bagi negara tercinta Indonesia,” ujarnya.