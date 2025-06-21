Kaesang Putra Jokowi Resmi Daftar sebagai Caketum PSI

JAKARTA - Kaesang Pangarep putra dari mantan residen Joko Widodo (Jokowi) resmi mendaftarkan dirinya kembali sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pendaftaran itu dilakukan di kantor DPP PSI, di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/6/2025) sore ini.

"Terima kasih mas Kaesang Pangarep yang hari ini menyerahkan dokumen kelengkapan sebagai persyaratan calon ketua umum," kata Steering Commite Pemilihan Raya Ketua Umum PSI, Andi Budiman saat menerima berkas Kaesang.

Dalam pendaftarannya, Kaesang membawa 10 dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 75 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia. Di mana, syarat dukungan minimal adalah 5 DPW dan 20 DPD.

"Dan yang enggak kalah penting mas Kaesang juga mengajukan surat cuti sebagai Ketua Umum, sebagai bentuk tanggung jawab etis tidak akan mempengaruhi proses pemilihan. ini sesuatu yang sangat kita hargai," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kaesang Pangarep mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PSI baik di tingkat DPW dan DPD yang telah memberikan rekomendasi dukungan kepada dirinya. Putra Jokowi itu membeberkan sejumlah janji politik yang akan dituntaskan di kepemimpinannya nanti.

"InsyAlah untuk teman-teman yang sudah setia dukung saya, PSI di 2029 InsyAllah kita masuk Senayan, kita perbanyak lagi kepala daerah dari kader PSI. Yang pasti kita juga harus bersiap menunggu tokoh besar yang akan bergabung ke PSI," ujar Kaesang.



(Angkasa Yudhistira)