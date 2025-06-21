Jokowi Ulang Tahun Ke-64, Warga Kirim Nasi Tumpeng

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ulang tahun ke-64 hari ini, Sabtu (21/6/2025). Sejumlah warga ikut merayakan dengan mengirim makanan seperti nasi tumpeng di depan kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Acara ulang tahun Jokowi dirayakan sederhana, sejumlah tumpeng dan kue ditata berjajar di meja. Sekira pukul 11.30 WIB, Jokowi didampingi istri, Iriana Jokowi dan sejumlah kerabat tampak keluar rumah.

Salah satu kerabat Jokowi, Arif kemudian memimpin doa bersama. Kemudian, warga dipersilakan menyantap hidangan yang ada. Dalam kesempatan itu, banyak warga mengucapkan selamat ulang tahun serta mendoakan Jokowi agar diberikan panjang umur, keselamatan dan kesembuhan dari penyakit alergi.

Sebagaimana diketahui, Jokowi mengalami alergi kulit usai pulang dari Vatikan. Jokowi saat ini masih dalam tahap pemulihan. Tika Suwondo, selaku staf Chilli Pari, perusahaan catering milik keluarga Jokowi, mengatakan, banyak kiriman aneka makanan dari warga saat momen ulang tahun mantan Presiden Jokowi.

“Makanan antara lain nasi tumpeng, nasi kuning, gudangan (urap sayur), kue, dan jajanan pasar. Kiriman makanan bahkan sudah ada yang datang,” kata Tika.

Makanan selanjutnya digunakan untuk makan bersama di kediaman Jokowi. Selain makanan, ratusan karangan bunga ucapan ulang tahun juga datang dari berbagai pihak. Dalam kesempatan itu, sejumlah tukang becak mendapat paket sembako.



(Angkasa Yudhistira)