Jokowi Tak Jadi Daftar Caketum PSI, Kaesang: Anak-Bapak Enggak Mungkin Saingan

JAKARTA - Kaesang Pangarep memastikan sang ayah yang juga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diketahui, isu Jokowi maju sebagai Caketum sudah menjadi perbincangan belakangan ini.

Kepastian ini disampaikan Kaesang usai mendaftarkan dirinya sebagai Caketum PSI. Kaesang mengatakan, keputusannya maju kembali sebagai Ketum PSI sudah dikomunikasikan dengan Jokowi di Solo selama sepekan terakhir ini.

"Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, saya sudah satu minggu ini di Solo," kata Kaesang usai mendaftar sebagai Caketum PSI, di kantor DPP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/6/2025).

Kaesang juga menyampaikan soal isu ayahnya maju sebagai Caketum menjadi salah satu topik yang dibahas saat bertemu di Solo kala itu.

"Itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Kan enggak mungkin juga anak sama bapak saingan," ujarnya.

Dalam obrolannya dengan Jokowi, Kaesang meminta kesempatan nak muda untuk menjadi pemimpin.

"Saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini," tutur dia melanjutkan.

