Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan ke Rusia

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan ke Rusia (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia. Pesawat Kepresidenanan yang membawa Presiden Prabowo tiba melalui Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2025).

Informasi ketibaan Presiden Prabowo terlihat dalam foto yang dibagikan lewat akun media sosial @presidenrepublikindonesia. Diketahui, Presiden mengakhiri rangkaian kunjungan resminya di Federasi Rusia dan bertolak kembali ke Tanah Air pada Jumat (20/6). Dimana, Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, sekitar pukul 22.15 waktu setempat.

Tampak jajaran menteri Kabinet Merah Putih diantaranya Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Terlihat juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Anggota DPR RI Budi Djiwandono, dan Panglima TNI Agus Subianto yang menyambut Presiden Prabowo.

“Usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia serta menghadiri St. Petersburg International Economic Forum, Presiden kembali ke tanah air dan disambut secara resmi oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih,” tulis dalam keterangannya.

Selama dua hari berada di St. Petersburg, Presiden Prabowo menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia sekaligus meningkatkan profil Indonesia di panggung global.

“Dari lawatan luar negeri tersebut, Presiden berhasil membawa pulang berbagai kesepakatan strategis yang mendukung kesejahteraan nasional serta memperkuat posisi Indonesia di panggung global di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang,” tulis keterangan itu.