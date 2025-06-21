Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Mobil Tak Bayar Tol Dua Kali di Depok, Polisi Telusuri Pemiliknya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |19:11 WIB
Viral Mobil Tak Bayar Tol Dua Kali di Depok, Polisi Telusuri Pemiliknya
Viral Mobil Tak Bayar Tol Dua Kali di Depok, Polisi Telusuri Pemiliknya (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah mobil menerobos palang pintu tol di ruas Jalan Tol Jagorawi, kawasan Depok. Mobil itu terekam tidak membayar di dua gerbang tol.

Berdasarkan rekaman yang beredar, mobil berwarna putih itu terlihat menerobos di Gerbang Tol Cisalak 1 Depok dan Gerbang Tol Cimanggis 2 Depok. Pengemudi menggunakan modus yang sama dengan menempel dengan kendaraan di depannya sebelum palang pintu tertutup.

Menindaklanjuti hal ini, polisi langsung melakukan penelusuran terhadap mobil dengan nomor polisi B 2829 UIL sesuai video viral itu. Polisi mendapati mobil itu dimilik oleh seseorang berinisial VT yang tinggal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

"Pemilik menjelaskan bahwa kendaraan yang dimaksud telah diover kredit pada tahun 2023 kepada JO yang merupakan kakak iparnya," kata Kainduk PJR Jagorawi, Kompol Akhmad Jajuli, Sabtu (21/6/2025).

Dari keterangan itu, polisi juga mendapati bahwa JO tinggal di kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Polisi pun menelusuri kediaman JO.

Dari hasil pemeriksaan keterangan warga setempat JO diketahui belum terlihat lagi sejak satu pekan. Namun, warga setempat mengakui bahwa mobil itu kerap dipakai JO.

"Menurut keterangan pedagang sekitar bahwa benar mobil tersebut sering dipakai saudara joshua dan sudah sekitar satu minggu meninggalkan rumah dan belum terlihat lagi," tutupnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
