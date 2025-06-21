Meriahnya Pesta Kembang Api di PRJ Rayakan HUT Ke-498 Jakarta

JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 menggelar pesta kembang api pada Sabtu (21/6/2025). Pesta kembang api tersebut dalam rangka HUT ke-498 Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dan sejumlah pihak terkait. Hadir juga eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

"Selamat ulang tahun ke-498 Jakarta, semoga Allah SWT senantiasa meridoi setiap langkah kita dalam menjaga, merawat, dan membangun kota Jakarta sebagai kota yang harmonis, modern, dan penuh harapan," kata pria yang karib disapa Bang Doel itu saat memberikan sambutan, Sabtu (21/6/2025).

Setelahnya, mereka secara bersamaan menekan tombol dimulainya pesta kembang api. Setelah itu, rangkaian kembang api menyala menghiasi langit JIEXPO Kemayoran.

Warga yang hadir pun terlihat antusias menyaksikan pertunjukan tersebut dengan mengabadikan dengan masing-masing ponselnya.

Selain berbelanja, PRJ juga menyediakan panggung musik yang diisi penyanyi maupun band papan atas. Untuk malam ini, terdapat tiga band, yakni Alexy, Okaay, dan Ungu.

(Angkasa Yudhistira)