Perayaan Hari Bhayangkara di Area CFD Jakarta, Warga Antusias Lihat Kapolri

JAKARTA - Polri menggelar rangkaian acara Hari Bhayangkara ke-79 yang akan jatuh pada 1 Juli 2025, di area car free day (CFD), tepatnya di depan Pos Polisi Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025) pagi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nampak hadir dalam kegiatan tersebut. Sigit, tiba dengan pakaian training sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya, ia disambut antusias para warga. Nampak, masyarakat berebutan ingin bersalaman dan berswafoto dengan Sigit. Sigit pun melayani permintaan warga.

Kemudian, Sigit juga menyalami para petugas PPSU. Ia nampak berbincang dengan PPSU. Setelah itu, Sigit nampak berkeliling di area Bundaran HI.