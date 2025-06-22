Begini Keseruan Kapolri Bareng Warga di CFD Jelang Hari Bhayangkara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Car Free Day (CFD) bersama masyarakat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (22/6/2025). Acara tersebut rangkaian peringatan dari HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang.

Sigit memulai dengan melakukan jalan sehat bersama pejabat utama (PJU) Mabes Polri dari Silang Monas hingga Bunderan HI. Dalam rangkaian kegiatan CFD ini, Sigit mengajak masyarakat untuk sarapan bersama.

Bahkan, bisa duduk satu meja dengan Kapolri untuk menyantap makanan yang telah disajikan secara gratis oleh Polri. Kebersamaan Polri dengan masyarakat sesuai dengan teman besar yang diusung pada HUT Bhayangkara yakni Polri Untuk Masyarakat.

Salah satu warga merasa senang bisa duduk satu meja dengan Jenderal Sigit. Salah satunya, Parsiatun (56), dengan kedua anaknya Tio dan Dwi. Sigit berbincang dengan warga Setia Kawan, Roxy, Jakarta Barat.

"Senang bisa sarapan bareng. Biasanya hanya lihat di TV. (Kapolri) menanyakan juga kondisi anak saya yang berkebutuhan khusus speech delay. Beliau menyarankan untuk terus terapi," ucapnya.

Terkait dengan HUT ke-79 Bhayangkara, Parsiatun berharap Polri terus melayani masyarakat dengan baik. "Harapannya untuk terus melayani dengan baik," tuturnya.