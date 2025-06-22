Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Keseruan Kapolri Bareng Warga di CFD Jelang Hari Bhayangkara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |09:52 WIB
Begini Keseruan Kapolri Bareng Warga di CFD Jelang Hari Bhayangkara
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara CFD Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Car Free Day (CFD) bersama masyarakat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (22/6/2025). Acara tersebut rangkaian peringatan dari HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang.

Sigit memulai dengan melakukan jalan sehat bersama pejabat utama (PJU) Mabes Polri dari Silang Monas hingga Bunderan HI. Dalam rangkaian kegiatan CFD ini, Sigit mengajak masyarakat untuk sarapan bersama. 

Bahkan, bisa duduk satu meja dengan Kapolri untuk menyantap makanan yang telah disajikan secara gratis oleh Polri. Kebersamaan Polri dengan masyarakat sesuai dengan teman besar yang diusung pada HUT Bhayangkara yakni Polri Untuk Masyarakat.

Salah satu warga merasa senang bisa duduk satu meja dengan Jenderal Sigit. Salah satunya, Parsiatun (56), dengan kedua anaknya Tio dan Dwi. Sigit berbincang dengan warga Setia Kawan, Roxy, Jakarta Barat. 

"Senang bisa sarapan bareng. Biasanya hanya lihat di TV. (Kapolri) menanyakan juga kondisi anak saya yang berkebutuhan khusus speech delay. Beliau menyarankan untuk terus terapi," ucapnya.

Terkait dengan HUT ke-79 Bhayangkara, Parsiatun berharap Polri terus melayani masyarakat dengan baik. "Harapannya untuk terus melayani dengan baik," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704//kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191698//kapolri_tinjau_gereja_jelang_natal-e06f_large.jpg
Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191501//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qN0g_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191494//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BLFy_large.jpg
Kapolri: 234 Ribu Personel Disiagakan Jaga Pos dan Tempat Ibadah Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191474//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-609T_large.jpg
Tinjau Terminal Pulo Gebang, Kapolri Tekankan Utamakan Keselamatan Penumpang! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191456//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-4QVx_large.jpg
Kapolri Tinjau Stasiun Pasar Senen, Pastikan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement