HOME NEWS NASIONAL

Menag Lepas 1.500 Peserta CFD, Semarakkan Tahun Baru Islam 1447 H

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |10:40 WIB
Menag Lepas 1.500 Peserta CFD, Semarakkan Tahun Baru Islam 1447 H
Menteri Agama Nasaruddin Umar buka CFD Syiar Muharam (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Car Free Day (CFD) Syiar Muharam 1447 Hijriah sebagai pembuka rangkaian kegiatan Peaceful Muharam, yang digelar di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).

Sebanyak 1.500 peserta yang berasal dari berbagai elemen, mulai dari penyuluh agama, majelis taklim, Kantor Urusan Agama (KUA), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), madrasah se-DKI Jakarta, hingga masyarakat umum. 

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar secara resmi melepas peserta CFD dari titik kumpul di Kantor Kementerian Agama, pada pukul 06.30 WIB.

Dalam kesempatan itu, Menag mengatakan, penetapan awal tahun Hijriah ditetapkan melalui kesepakatan para sahabat dan para gubernur, dalam sebuah pertemuan atau musyawarah resmi. Mereka sepakat bahwa peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak penting lahirnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan majemuk.

Menag menjelaskan, para sahabat Rasulullah SAW tidak menjadikan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, turunnya Alquran (Nuzulul Quran), maupun Isra Mi’raj sebagai acuan penanggalan Islam. Hal ini karena peristiwa-peristiwa tersebut lebih bersifat khusus bagi umat Islam saja.

Untuk itu, ia menyebut, peringatan Tahun Baru Hijriah tidak hanya dimaknai sebagai tradisi keagamaan umat Islam, tetapi juga sebagai simbol kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat.

“Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah pesta kebersamaan. Kita merayakan perbedaan. Hijrah itu milik semua agama, etnik, dan komponen masyarakat, sebagaimana terjadi di Madinah pada masa Rasulullah. Inilah makna hijrah yang ingin kita wariskan,” ujar Menag.

 

Halaman:
1 2 3
      
