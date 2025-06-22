Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Iran-Israel, 97 WNI Berhasil Dievakuasi, Lusa Tiba di Indonesia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:14 WIB
Perang Iran-Israel, 97 WNI Berhasil Dievakuasi, Lusa Tiba di Indonesia
Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan, sebanyak 97 Warga Negara Indonesia (WNI) telah berhasil dievakuasi pasca kian memanasnya perang Israel vs Iran. Kini para WNI sudah berada di Baku, Azerbaijan.

"Untuk evakuasi 97 WNI sudah aman di Baku. Kita terus monitor," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, Minggu (22/6/2025).

Dia menambahkan, pemulangan terhadap WNI ini akan dilakukan secara bertahap. Penerbangan keloter pertama menuju Indonesia akan dilaksanakan besok dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025.

"Rencana diterbangkan tahap pertama dengan pesawat komersial pada Senin, 23 Juni dan tiba di Jakarta pada 24 Juni," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WNI Kemenlu Iran Serang Israel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/482/3190692//kusta-VjEF_large.jpg
Viral! 2 WNI Terkonfirmasi Mengidap Penyakit Kusta di Rumania, Kasus Pertama Setelah 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185606//55_wni_ditangkap_di_markas_online_scam_myanmar-S7Ml_large.jpg
55 WNI Ditangkap di Markas Online Scam Myanmar Segera Direpatriasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180413//pemerintah-eqmN_large.jpg
Pemerintah Susun Standar untuk Hadirkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174140//direktur_pelindungan_wni_kemlu_judha_nugraha-KmUD_large.jpg
Kemlu: WNI di Kapal Bantuan Palestina dalam Keadaan Baik  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171496//anggota_komisi_i_dpr_ri_junico_siahaan-wSPc_large.jpg
DPR Minta Kemlu Fasilitasi WNI yang Pilih Bertahan di Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168337//jenazah_diplomat_zetro_leonardo_segera_dipulangkan_ke_indonesia-YUEX_large.jpg
Jenazah Diplomat Zetro Selesai Diautopsi, Akan Tiba di Indonesia 9 September
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement