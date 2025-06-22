Perang Iran-Israel, 97 WNI Berhasil Dievakuasi, Lusa Tiba di Indonesia

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan, sebanyak 97 Warga Negara Indonesia (WNI) telah berhasil dievakuasi pasca kian memanasnya perang Israel vs Iran. Kini para WNI sudah berada di Baku, Azerbaijan.

"Untuk evakuasi 97 WNI sudah aman di Baku. Kita terus monitor," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, Minggu (22/6/2025).

Dia menambahkan, pemulangan terhadap WNI ini akan dilakukan secara bertahap. Penerbangan keloter pertama menuju Indonesia akan dilaksanakan besok dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025.

"Rencana diterbangkan tahap pertama dengan pesawat komersial pada Senin, 23 Juni dan tiba di Jakarta pada 24 Juni," katanya.