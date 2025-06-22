Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Ditangkap saat Aksi Damai di Depan Wapres, DPR: Tidak Dapat Dibenarkan Secara Demokratis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:44 WIB
Mahasiswa Ditangkap saat Aksi Damai di Depan Wapres, DPR: Tidak Dapat Dibenarkan Secara Demokratis
Penangkapan mahasiswa (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat, saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur.

Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan, apalagi bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia menilai, penghadangan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara.

“Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap kebijakan publik jelas merupakan ekspresi damai, bukan ancaman keamanan," kata Abdullah, Minggu (22/6/2025).

Abdullah pun mengatakan, penahanan mahasiswa itu bentuk pembatasan kebebasan berekpresi yang tak dapat dibenarkan secara demokratis. 

"Maka tindakan pengamanan yang berujung pada penahanan selama berjam-jam adalah bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak dapat dibenarkan secara demokratis,” tuturnya.

Dalam negara hukum, Abdullah menegaskan, kritik sekalipun terhadap pejabat tertinggi bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dilindungi. Terlebih dalam aksi tersebut, menurut Abdullah, tidak ada unsur kekerasan, ujaran kebencian, atau tindakan yang mengancam keselamatan pejabat negara.

“Penangkapan mahasiswa karena membawa poster bertuliskan pertanyaan atau kritik terhadap Wakil Presiden, apapun narasinya, adalah bentuk reaksi yang berlebihan,” tutur Abdullah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748//gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369//gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191199//gibran_tinjau_jembatan_gantung_sungai_gomo_di_nias-CJNk_large.jpg
Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191194//wapres_gibran_tinjau_desa_hilisebua_di_nias-2OwB_large.jpg
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190922//anggota_komisi_x_dpr_ri_bonnie_triyana-vLTI_large.jpg
Komisi X DPR Minta Warga Berani Laporkan Pemotongan PIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement