HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Kepala Daerah Naik Whoosh Jalanin Retreat Gelombang Dua

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:53 WIB
Puluhan Kepala Daerah Naik Whoosh Jalanin Retreat Gelombang Dua
Kereta cepat Whoosh (foto dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan kepala daerah siap mengikuti Retreat gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) Kampus Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu, (22/6/2025). Mereka menuju lokasi retreat menggunakan kereta cepat Whoos.

Adapun bedasarkan unggahan akun instagram, @kemendagri puluhan kepala daerah ini lebih dulu melaksanakan apel di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum melaksanakan reatret. Mereka nampak mengenakan seragam loreng berwarna coklat.

Lanjut setelah selesai apel, para kepala daerah ini bergegas menuju Stasiun Whoosh Halim, Makasar, Jakarta Timur. Setelah tiba mereka langsung duduk sesuai nomor yang telah disediakan.

Gubernur Bali, Wayan Koster yang merupakan salah satu peserta retreat gelombang dua ini mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali menumpang kereta cepat Whoos. Sebab dulu dia hanya menggunakan kereta api jarak jauh (KAJJ).

"Saya dulu kuliah di Bandung naiknya Parahyangan, jauh beda (dengan Whoosh) kecepatan," ujarnya.

(Awaludin)

      
