HOME NEWS NASIONAL

Gencarkan Penghijauan, Menag Bagikan Bibit Pohon di CFD Syiar Muharam 1447 H

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |13:50 WIB
Gencarkan Penghijauan, Menag Bagikan Bibit Pohon di CFD Syiar Muharam 1447 H
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar membagikan bibit pohon secara simbolis kepada peserta Car Free Day (CFD) Syiar Muharam 1447 Hijriah. Pembagian dilakukan di area CFD samping Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Menag didampingi oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Bibit pohon tersebut diterima secara simbolis oleh perwakilan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI).

“Di depan kita ada bibit pohon, inilah yang akan menghijaukan Indonesia. Menghijaukan artinya menyegarkan, bukan layu dan kuning,” ujar Menag jelang melepas peserta CFD.

Menag menambahkan, tema besar kegiatan Syiar Muharam kali ini adalah “Damai Bersama Manusia dan Alam”. Isu tersebut selaras dengan program ekoteologi, kurikulum cinta, serta gerakan kedamaian antara manusia dan alam yang tengah dikembangkan Kemenag.

Ia juga mengungkapkan, rencana penilaian gedung Kemenag, pesantren, dan masjid di seluruh Indonesia pada Hari Amal Bhakti Kemenag mendatang. Penilaian akan difokuskan pada aspek keindahan, kebersihan, dan penghijauan sebagai bentuk nyata penerapan ekoteologi.

“Pada Hari Amal Bhakti Kemenag Januari nanti, kita akan menilai gedung Kemenag mana yang paling cantik, hijau, dan indah. Pesantren dan masjid juga akan dinilai. Ini salah satu wujud realisasi ekoteologi,” pungkasnya.

 

