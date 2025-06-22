Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rusia Siap Kerja Sama Kembangkan Nuklir di Indonesia, Ini Tanggapan MPR RI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |14:30 WIB
Rusia Siap Kerja Sama Kembangkan Nuklir di Indonesia, Ini Tanggapan MPR RI
DPR RI
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyoroti sikap Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap bekerjasama dengan Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir di bidang damai. 

Ia mengatakan, langkah itu bisa mewujudkan visi ketahanan enegi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan Indonesia untuk energi nuklir akan terasa pada 8-10 tahun mendatang. Ia menilai, energi nuklir akan dibutuhkan ketika sumber energi terbarukan di Pulau Jawa sudah tergunakan dan habis.

"Karena itu, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi kebijakan untuk mewujudkan visi ketahanan energi Presiden Prabowo," kata Eddy, Minggu (2/6/2025).

Menurutnya, kebutuhan energi nuklir menjadi salah satu opsi dari energi baru yang bersih dan bisa dimanfaatkan selama 24 jam. Namun, Eddy mengingatkan, penggunaan energi nuklir haris dengan standar keamanan yang tinggi. 

"Rusia saat ini memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) modular yang sudah teruji dan pengembangannya dilakukan perusahaan ternama Rosatom," kata Eddy.

"Pengembangan energi Nuklir oleh Rusia ini menjadi terobosan dalam pengembangan energi terbarukan di tingkat global dan bisa menjadi contoh bagi pengembangan teknologi serupa di Indonesia," imbuhnya. 

Wakil Ketua Umum PAN ini pun meyakini kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan Energi Nuklir Modular akan memberikan manfaat khususnya dalam transfer pengetahuan, inovasi dan teknologi pada SDM bidang teknologi nuklir.

 

