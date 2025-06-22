Ini Alasan Mengapa Reatret Kepala Daerah Gelombang 2 Hanya Diikuti 84 Peserta

JAKARTA - Kegiatan reatret Kepala Daerah gelombang dua resmi digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) Kampus Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu, (22/6/2025). Peserta reatret awalnya berjumlah 93 orang.

"Jadi yang terdaftar kepala daerah itu, baik Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu 93 orang," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan, saat dihubungi, Minggu (22/6/2025).

Namun dari 93 orang itu, 6 peserta meminta izin tak mengikuti reatret karena alasan kesehatan dan ditambah Bupati, dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tak ikut kegiatan ini karena belum dilantik. Artinya tersisa 85 peserta yang siap mengikuti reatret.

"Sisa 85, dan ada satu kepala daerah yang minta izin padahal sudah mendaftar sebenarnya, sudah di Jakarta sudah mendaftar, minta izin pulang karena orang tuanya meninggal, Gubernur Papua pegunungan. Jadi 84 yang mengikuti kegiatan hari ini," ujarnya.

Dia menyampaikan, pihaknya dalam posisi siap, bila memang Presiden Prabowo Subianto ataupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan materi kepada peserta retreat gelombang dua. Namun hal ini tak dipaksa, mengingat kesibukan Prabowo atau Gibran.

"Kita memohon memang untuk beliau Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden hadir menyampaikan materi, kita siap untuk itu, tapi kembali ke jadwal dan agenda beliau berdua nanti," ujarnya.