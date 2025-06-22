Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Kondisi Jokowi saat Ini Usai Alami Alergi Kulit

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |15:25 WIB
Begini Kondisi Jokowi saat Ini Usai Alami Alergi Kulit
Presiden ke 7 RI Joko Widodo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tengah menjalani masa pemulihan pasca alami alergi kulit. Bahkan, kondisi mantan Walikota Solo itu terus berangsur membaik.

Hal itu diungkapkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia menyebut, kondisi kulit Jokowi memang agak berubah dari sebelummya.

"Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan. Dan kalau memang secara visual kita bisa lihat kulit Bapak memang agak berubah," tutur Syarif kepada wartawan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6/2025).

Syarif menyampaikan, alergi yang dialami Jokowi membuat kulitnya mengalami peradangan. Ia pun memastikan tak ada penyakit lain yang diderita Jokowi.

"Nggak ada. Memang secara medis, disampaikan ke dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik," ucap Syarif.

Kendati demikian, Syarif menyampaikan, kondisi fisik Jokowi dalam keadaan baik. "Secara fisik oke beliau, gak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191472//wakil_menteri_hukum_edward_omar_sharif_hiariej-95v3_large.jpg
Wamenkum Sebut Jokowi Sempat Tak Setujui Pasal Penghinaan Presiden saat Godok KUHP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement