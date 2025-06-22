Begini Kondisi Jokowi saat Ini Usai Alami Alergi Kulit

JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tengah menjalani masa pemulihan pasca alami alergi kulit. Bahkan, kondisi mantan Walikota Solo itu terus berangsur membaik.

Hal itu diungkapkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia menyebut, kondisi kulit Jokowi memang agak berubah dari sebelummya.

"Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan. Dan kalau memang secara visual kita bisa lihat kulit Bapak memang agak berubah," tutur Syarif kepada wartawan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6/2025).

Syarif menyampaikan, alergi yang dialami Jokowi membuat kulitnya mengalami peradangan. Ia pun memastikan tak ada penyakit lain yang diderita Jokowi.

"Nggak ada. Memang secara medis, disampaikan ke dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik," ucap Syarif.

Kendati demikian, Syarif menyampaikan, kondisi fisik Jokowi dalam keadaan baik. "Secara fisik oke beliau, gak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat," ucapnya.