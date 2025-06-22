Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ultah Ke-64, Jokowi Dapat 101 Karangan Bunga Termasuk dari Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |15:35 WIB
Ultah Ke-64, Jokowi Dapat 101 Karangan Bunga Termasuk dari Prabowo
Presiden ke-7 RI Joko Widodo ulang tahun ke-64 (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat ratusan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun ke-64 yang jatuh pada Sabtu 21 Juni 2025. Salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6/2025).

"Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Jokowi dalam rangka ucapan hari ulang tahun, dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto," kata Syarif.

Syarif mengungkapkan, Jokowi juga mendapatkan ucapan hari lahir dari sejumlah pejabat negara, baik dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Ada dari Pak Seskab ada juga, dari Pak Panglima TNI, dari Kapolri, dari Menko, Kepala Staf, Wamen juga ada. Ya alhamdulillah Pak Joko Widodo mendapatkan ucapan dari relawan juga ada," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
