Gempa M4,9 Guncang Barat Daya Maluku Tengah Sore Ini

JAKARTA – Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,9 mengguncang Barat Daya Maluku Tengah, Maluku, sore ini, Minggu (22/6/2025). Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa terjadi pukul 16.31 WIB dengan koordinat 3.51 Lintang Selatan dan 128.69 Bujur Timur. “Mag: 4.9, 22-Jun-2025 16:31:20 WIB, Lok: 3.51 LS, 128.69 BT (37 km Barat Daya Maluku Tengah),” demikian keterangan yang disampaikan BMKG, dikutip dari Okezone.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa tersebut. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkas BMKG.

(Arief Setyadi )