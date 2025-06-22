Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,9 Guncang Barat Daya Maluku Tengah Sore Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:49 WIB
Gempa M4,9 Guncang Barat Daya Maluku Tengah Sore Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTAGempa berkekuatan magnitudo (M) 4,9 mengguncang Barat Daya Maluku Tengah, Maluku, sore ini, Minggu (22/6/2025). Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa terjadi pukul 16.31 WIB dengan koordinat 3.51 Lintang Selatan dan 128.69 Bujur Timur. “Mag: 4.9, 22-Jun-2025 16:31:20 WIB, Lok: 3.51 LS, 128.69 BT (37 km Barat Daya Maluku Tengah),” demikian keterangan yang disampaikan BMKG, dikutip dari Okezone.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa tersebut. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkas BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
Telusuri berita news lainnya
