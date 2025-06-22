Gempa M5,1 Guncang Maluku Malam Ini, Kedalaman 10 Kilometer

MALUKU – Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,1 mengguncang wilayah Barat Daya Seram Bagian Timur, Maluku, pada Minggu malam, 22 Juni 2025. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.

“Mag:5.1, 22-Jun-2025 18:47:23 WIB," demikian keterangan yang disampaikan BMKG, seperti dilihat di Okezone.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 18.47 WIB, dengan koordinat 3,12 Lintang Selatan dan 130,36 Bujur Timur.

Titik gempa berada 14 km Barat Daya Seram Bagian Timur, Maluku. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelas BMKG.

(Arief Setyadi )