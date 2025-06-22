Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Ogan Komering Ulu Selatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |20:22 WIB
Gempa M4,5 Guncang Ogan Komering Ulu Selatan
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA Gempa mengguncang wilayah Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, pada Minggu (22/6/2025). Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 itu terjadi pukul 18.56 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi 22 kilometer dari Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara kedalaman gempa 106 kilometer.

"Gempa Mag: 4.5, 22-Jun-2025 18:56:47 WIB, Lok: 4.74 LS, 103.82 BT (22 km Barat Daya Ogan Komering Ulu, Sumsel)," dikutip dari akun media sosial X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
