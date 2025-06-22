Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Terjang Raja Ampat, Jembatan Rusak dan Ratusan Rumah Terendam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |21:05 WIB
Banjir Terjang Raja Ampat, Jembatan Rusak dan Ratusan Rumah Terendam
Banjir di Raja Ampat, Papua Barat Daya (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Bencana hidrometeorologi basah melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 21–22 Juni 2025. Salah satunya adalah banjir yang melanda Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bencana ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air sungai meluap di Kampung Atkari, Kecamatan Misol Utara. Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 20 Juni dini hari waktu setempat ini mengakibatkan dua jembatan rusak dan 215 rumah terdampak.

"Kondisi mutakhir pada Sabtu (21/6), laporan menyebut tim BPBD setempat masih melakukan penanganan dan pemantauan di lokasi terdampak. Selain itu, 75 persen rumah terdampak juga masih terendam banjir," kata Abdul, Minggu (22/6/2025)

Selain itu, banjir juga menerjang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Pawan meluap dan merendam area sekitarnya sejak Selasa, 18 Juni.

"Sedikitnya 19 desa dan empat kelurahan di lima kecamatan terdampak. Sebanyak 2.378 KK atau 7.411 jiwa terdampak banjir ini. Sementara itu, 4.894 KK atau 14.077 jiwa terendam banjir," ujarnya.

 

