HOME NEWS NASIONAL

Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida Jadi Dewan Pembina GRIB Jaya

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |22:34 WIB
Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida Jadi Dewan Pembina GRIB Jaya
Laode Ida (Foto: Ant)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida didaulat menjadi Dewan Pembina Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Ketua Umum DPP GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules melihat Laode memiliki sepak terjang yang luar biasa.

Menurut Sekjen DPP GRIB Jaya, LP Zulfikar, Laode merupakan tokoh politik dan akademisi yang berpengaruh di Indonesia. Dengan kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tak diragukan lagi, diyakini bisa membimbing anggota organisasi.

“Kita sudah lama komunikasi dengan beliau. Beliau punya pengaruh dan punya pengalaman. Beliau akan mendidik dan membina kami di sini (GRIB Jaya). Dan beliau layak menjadi pembina kami,” katanya, Minggu (22/6/2025).

Hercules akan bertemu langsung dengan Laode Ida dalam waktu dekat sekaligus untuk memberikan SK resmi sebagai Dewan Pembina GRIB Jaya. “SK akan diberikan langsung oleh pak ketum kepada beliau,” katanya.

 

Topik Artikel :
Hercules Laode Ida GRIB Jaya Ormas
