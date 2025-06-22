Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Faizal Assegaf Soroti Dampak Memanasnya Situasi Geopolitik Dunia

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |23:59 WIB
Faizal Assegaf Soroti Dampak Memanasnya Situasi Geopolitik Dunia
Faizal Assegaf (Foto: Ist)
JAKARTA – Inisiator Sinergi Konstruktif (Sinkos) Faizal Assegaf menyoroti situasi geopolitik dunia yang tengah memanas. Menurutnya, sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat bersatu merupakan bagian dari upaya menghadapi situasi tersebut.

“Situasi geopolitik lagi memanas dan sikap Presiden Prabowo atas nama bangsa Indonesia berada pada posisi yang mengajak masyarakat menjaga persatuan. Pada momentum ini kita gunakan sebagai seruan untuk dinamika nasional, konflik di Timur Tengah, Asia Barat, dan Asia Tengah. Maka saatnya kita sebagai anak bangsa dengan keberagaman dan kebhinekaan kita bersatu,” ujarnya, dikutip Minggu (22/6/2025).

Faizal menyampaikan hal itu dalam soft launching Sinkos dan diskusi bertajuk “Jaga NKRI” di Jalan Tebet Timur Dalam VII No. 03, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman.

Ia juga menyoroti dampak konflik Iran-Israel terhadap Indonesia. Menurutnya, Indonesia terus berupaya mengambil peran di tengah dinamika konflik tersebut dengan hadir di berbagai forum internasional.

“Dalam pertemuan tersebut, Indonesia hadir. Di sana Indonesia tengah berikhtiar terhadap dinamika konflik Iran-Israel. Meski dampaknya tidak terlalu signifikan karena Indonesia sudah mulai beralih dari ketergantungan pada energi fosil ke ketersediaan energi terbarukan di bidang solar cell, angin, dan lainnya. Sementara itu, fundamental ekonomi serta kerja sama dengan China sangat strategis sehingga menjadi penopang stabilitas ekonomi Indonesia hari ini,” ujarnya.

 

