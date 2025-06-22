Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rangkaian HUT Ke-498 Jakarta Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |07:00 WIB
Rangkaian HUT Ke-498 Jakarta Hari Ini
HUT Ke 498 Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DKI Jakarta menginjak usia ke-498 tepat pada hari ini, Minggu (22/6/2025). Sejumlah rangkaian acara disiapkan dalam HUT Jakarta mulai dari upacara di Silang Monas hingga malam puncak di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Seluruh rangkaian acara akan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

"Rangkaian acara HUT ke-498 Kota Jakarta besok diawali dengan upacara bendera di Silang Monas Sisi Barat pada pukul 07.30 pagi. Kemudian ada rapat paripurna DPRD pada pukul 10.00 WIB," kata Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Minggu (22/6/2025).

Budi menambahkan, pada sore hari pukul 16.00 WIB ada jamuan, dan resepsi yang juga akan mengundang para duta besar negara sahabat. 

"Malam puncak HUT ditutup dengan sajian hiburan istimewa di Lapangan Banteng, yang akan dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama seperti Wali, JKT 48, Andien, Diskoria, Sandy Sandhoro dan masih banyak lainnya. Panggung hiburan juga diselenggarakan di Kawasan Kota Tua," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191716//pramono_anung-SxKt_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Bonus Akhir Tahun untuk Pekerja, Cek Syarat dan Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191667//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oLRz_large.jpg
UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp5,7 Juta, Pramono Beri Janji untuk Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191658//ilustrasi-2moE_large.jpg
Breaking News! UMP DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Menjadi Rp5,7 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191645//pekerja-ndE6_large.jpg
Pekerja di Jakarta Dapat Bonus Akhir Tahun, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191600//alasan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan_berbeda_proses-L9rW_large.jpg
Ini Alasan Mengapa PKB Tahunan dan Lima Tahunan Berbeda Prosesnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191575//ffi_menjalin_kerja_sama_dengan_pemprov_dki_jakarta_untuk_penyelenggaraan_piala_asia_futsal_2026-NrMy_large.jpeg
Sinergi FFI dengan Pemprov DKI: Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah Piala Asia Futsal 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement