Rangkaian HUT Ke-498 Jakarta Hari Ini

JAKARTA - DKI Jakarta menginjak usia ke-498 tepat pada hari ini, Minggu (22/6/2025). Sejumlah rangkaian acara disiapkan dalam HUT Jakarta mulai dari upacara di Silang Monas hingga malam puncak di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Seluruh rangkaian acara akan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

"Rangkaian acara HUT ke-498 Kota Jakarta besok diawali dengan upacara bendera di Silang Monas Sisi Barat pada pukul 07.30 pagi. Kemudian ada rapat paripurna DPRD pada pukul 10.00 WIB," kata Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Minggu (22/6/2025).

Budi menambahkan, pada sore hari pukul 16.00 WIB ada jamuan, dan resepsi yang juga akan mengundang para duta besar negara sahabat.

"Malam puncak HUT ditutup dengan sajian hiburan istimewa di Lapangan Banteng, yang akan dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama seperti Wali, JKT 48, Andien, Diskoria, Sandy Sandhoro dan masih banyak lainnya. Panggung hiburan juga diselenggarakan di Kawasan Kota Tua," ungkapnya.

(Awaludin)