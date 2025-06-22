Pimpin Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas, Pramono Angkat Tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-498 di Silang Monas sisi Barat, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025) pagi.

Pantauan Okezone di lokasi, sebelum dimulainya upacara ada pertunjukan seni tari kolosal dari Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta. Selanjutnya upacara dilaksanakan dengan khidmat.

Hadir pula Wakil Gubernur (Wagub), Rano Karno, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2025 sekaligus Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi dan sejumlah tamu undangan Forkopimda DKI Jakarta. Selain itu sejumlah jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

Terlihat ornamen rumah khas Betawi dengan gigi balang, ornamen ondel-ondel, ornamen kembang kelapa dan lainnya menjadi hiasan di lokasi upacara HUT Jakarta ke-498. Selain itu, upacara juga menyedot perhatian dan animo masyarakat yang tengah berolahraga di arena Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin.

"HUT Jakarta ke-498 mengangkat tema 'Jakarta Kota Global dan Berbudaya," ucap Pramono dalam amanatnya.

Pramono mengatakan, bahwa bersama Rano Karno fokus membangun Jakarta dari bawah secara partisipatif dalam lima tahun ke depan.

"Membangun Jakarta dari bawah secara partisipatif, menyempurnakan program-program yang telah berjalan," ujarnya.