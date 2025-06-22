Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gali Tanah untuk Pondasi SD, Pekerja Bangunan Tewas Tertimbun

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |08:59 WIB
Gali Tanah untuk Pondasi SD, Pekerja Bangunan Tewas Tertimbun
Petugas saat evakuasi korban (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Seorang pekerja bangunan berinisial IS, tertimbun tanah di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban sempat mendapat pertolongan rumah sakit tetapi nyawanya tidak terselamatkan.

Bidang Operasi Tagana Kota Bogor, Sumardi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.30 WIB. Awalnya, korban sedang menggali pondasi untuk pembuatan cakar ayam di salah satu Sekolah Dasar (SD).

"Dengan kedalaman 2 sampai 3 meter tak disangka ketahanan tanah labil," kata Sumardi, Minggu (22/6/2025).

Nahas, tanah menimbun korban yang sedang berada di dalam galian. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban.

"Korban pingsan saat dievakuasi tim SAR gabungan, dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
