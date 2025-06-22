Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas

Pramono dan Rano saat berjoget usai upacara HUT ke 498 Jakarta (foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno asyik joget 'stecu-stecu' dan 'pica-pica' usai upacara HUT Jakarta ke-498 di Silang Monas sisi Barat, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025) pagi.

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya penyanyi jebolan Indonesian Idol, Rara Sudirman atau pemilik nama asli Queenara Khairunnisa Sudirman itu menyanyikan lagu 'Cikini-Gondangdia'. Kemudian Rara mengajak Pramono-Doel dan seluruh anak buahnya berjoget ria dengan lagu 'Stecu-stecu' dan 'Pica-pica'.

Pramono-Doel yang mengenakan pakaian adat Betawi resmi terlihat lepas berjoget bersama disaksikan peserta upacara dan warga.

Terlihat ornamen rumah khas Betawi dengan gigi balang, ornamen ondel-ondel, ornamen kembang kelapa dan lainnya menjadi hiasan di lokasi upacara HUT Jakarta ke-498. Selain itu, upacara juga menyedot perhatian dan animo masyarakat yang tengah berolahraga di arena Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin.

"HUT Jakarta ke-498 mengangkat tema 'Jakarta Kota Global dan Berbudaya," ucap Pramono dalam amanatnya.