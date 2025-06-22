Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-498 Jakarta, Pramono dan Doel Janji Lanjutkan Pembangunan Libatkan Masyarakat 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |10:08 WIB
HUT Ke-498 Jakarta, Pramono dan Doel Janji Lanjutkan Pembangunan Libatkan Masyarakat 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel berjanji akan melanjutkan pembangunan, yang partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk menuntaskan sejumlah persoalan di Ibukota.

"Pada hari ini pemerintahan DKI Jakarta memperingati hari ulang tahun ke-498. Tentunya kalau dilihat angkanya, sejarahnya sudah panjang sekali. Berbagai pahlawan pembangunan telah memberikan konstribusi untuk membangun Jakarta," ujar Pramono usai Upacara HUT Jakarta ke-498 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).

"Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami, saya dan Bang Doel akan melanjutkan membangun Jakarta dengan mempartisipatif dari masyarakat apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat," tambahnya.

Pramono juga berjanji menyelesaikan persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya di Jakarta. 

"Yang kedua, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan tentang Kartu Jakarta pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, pemutihan ijazah, itu akan terus kami lakukan," ucapnya.

 

