Polisi Telusuri Identitas Pembacok Remaja di Kebayoran Baru

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Kebayoran Baru tengah menelusuri dugaan kasus pembacokan yang terjadi di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan medis di RS Fatmawati, Jaksel.

"Masih diselidiki, orangtua korban kemarin baru laporan," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi, Minggu (22/6/2025).

Menurutnya, korban saat ini masih menjalani perawatan medis atas lukanya itu di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Maka itu, polisi belum memeriksa korban berkaitan kronologis dugaan aksi pembacokan tersebut.

"Korban masih remaja, inisial FA, usia 15 tahun. Masih di rumah sakit Fatmawati," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi masih menelusuri rekaman CCTV lainnya yang ada di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. Begitu juga dengan saksi-saksi yang mungkin melihat ataupun mendengar peristiwa tersebut.

"Masih ditelusuri lagi CCTV, (untuk mengetahui) pelakunya anak mana, kelompok mana, anak-anak mana, kan begitu. Kami lagi nelusurin CCTV yang lain, dia (korban) ngakunya dikejar, belum tahu kejar-kejarannya dari mana," katanya.