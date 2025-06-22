Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Seorang Anak di Bekasi Aniaya Ibunya Gegara Tak Diberi Uang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:13 WIB
Viral! Seorang Anak di Bekasi Aniaya Ibunya Gegara Tak Diberi Uang
Anak aniaya ibu di Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dugaan kasus penganiayaan dilakukan seorang anak terhadap ibunya di kawasan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial karena terekam kamera CCTV warga. Penganiayaan itu diduga terjadi karena pelaku kesal tak diberikan uang.

Salah satunya diunggah akun Instagram @infobekasi_official dan akun X @neVerAlOnely pada Minggu (22/6/2025) ini. Dugaan kasus penganiayaan itu terjadi di Perumahan Irigasi, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tepatnya di teras depan rumah korban.

Dalam video yang diunggah, tampak korban hendak keluar rumah. Disitulah, pelaku mendatangi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban.

Pemukulan itu dilakukan pelaku terhadap ibunya beberapa kali di bagian kepalanya. Pelaku juga mendorong kepala korban ke tembok hingga jatuh tersungkur.

Tak berhenti disitu, pelaku juga beberapa kali menendang korban. Dikabarkan, pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena kesal tak diberikan uang saat pelaku memintanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
