Pramono Siapkan Program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya Lewat Tourist Pass

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyiapkan program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya dengan meluncurkan aplikasi Tourist Pass, untuk mengembangkan ekosistem budaya Betawi. Hal itu disampaikan dalam amanat Upacara HUT Jakarta ke-498 di Silang Monas sisi Barat, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).

"Kami juga menginisiasi rangkaian, road to Jakarta 500 tahun atau 5 Abad. Dengan mengaktifkan kembali, ruang sejarah seperti kota tua sebagai panggung ekspresi budaya. Melaksanakan program Betawi bangkit Jakarta berbudaya, untuk meningkatkan pariwisata melalui promosi dan mengembangkan ekosistem budaya betawi, peluncuran Jakarta tourist pass, penonjolan tema serta icon betawi di berbagai sudut Jakart," ujar Pramono.

Pramono menekankan, dirinya bersama Rano Karno berkomitmen untuk perubahan nyata melalui program prioritas yang berdampak. Ia akan mengedepankan pembangunan Jakarta dari bawah secara partisipatif.

"Sejak awal masa tugas, saya dan Bang Doel berkomitmen menghadirkan perubahan nyata melalui program-program prioritas yang berdampak bagi warga. Fokus pembangunan terletak dalam 3 hal, yaitu membangun jakarta dari bawah secara partisipatif. Menyempurnakan program-program yang telah berjalan serta merespons aspirasi warga terhadap persoalan kota," pungkasnya.



(Awaludin)