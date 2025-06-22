Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Siapkan Program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya Lewat Tourist Pass

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:21 WIB
Pramono Siapkan Program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya Lewat Tourist Pass
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyiapkan program Betawi Bangkit Jakarta Berbudaya dengan meluncurkan aplikasi Tourist Pass, untuk mengembangkan ekosistem budaya Betawi. Hal itu disampaikan dalam amanat Upacara HUT Jakarta ke-498 di Silang Monas sisi Barat, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).

"Kami juga menginisiasi rangkaian, road to Jakarta 500 tahun atau 5 Abad. Dengan mengaktifkan kembali, ruang sejarah seperti kota tua sebagai panggung ekspresi budaya. Melaksanakan program Betawi bangkit Jakarta berbudaya, untuk meningkatkan pariwisata melalui promosi dan mengembangkan ekosistem budaya betawi, peluncuran Jakarta tourist pass, penonjolan tema serta icon betawi di berbagai sudut Jakart," ujar Pramono. 

Pramono menekankan, dirinya bersama Rano Karno berkomitmen untuk perubahan nyata melalui program prioritas yang berdampak. Ia akan mengedepankan pembangunan Jakarta dari bawah secara partisipatif. 

"Sejak awal masa tugas, saya dan Bang Doel berkomitmen menghadirkan perubahan nyata melalui program-program prioritas yang berdampak bagi warga. Fokus pembangunan terletak dalam 3 hal, yaitu membangun jakarta dari bawah secara partisipatif. Menyempurnakan program-program yang telah berjalan serta merespons aspirasi warga terhadap persoalan kota," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191764//ump-yRpn_large.jpg
UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp5,72 Juta Berlaku 1 Januari, Ini Hitung-hitungannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191739//pramono_anung-4pNA_large.jpg
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191716//pramono_anung-SxKt_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Bonus Akhir Tahun untuk Pekerja, Cek Syarat dan Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191667//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oLRz_large.jpg
UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp5,7 Juta, Pramono Beri Janji untuk Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191658//ilustrasi-2moE_large.jpg
Breaking News! UMP DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Menjadi Rp5,7 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement