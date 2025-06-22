Aniaya Ibu Gegara Tak Dikasih Uang, Anak di Bekasi Ditangkap

JAKARTA - Polisi menyebutkan telah menangkap anak yang tega menganiaya ibunya di kawasan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, hingga viral di media sosial itu. Kini, pelaku tengah diperiksa lebih lanjut guna mendalami motifnya.

"Alhamdulillah, kita sudah amankan pelakunya setelah dari korban membuat laporan. Sudah dilakukan penahanan," ujar Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro pada wartawan, Minggu (22/6/2025).

Menurutnya, polisi masih mendalami lebih lanjut kronologis dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan perbuatan jahatnya itu pada ibunya.

"Sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Pelaku diamankan di Bekasi Timur," katanya.

Sebelumnya viral di media sosial adanya dugaan aksi penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ibunya di Perumahan Irigasi, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Aksi tersebut terekam kamera CCTV rumah salah satu warga.

Tak hanya dipukuli, pelaku juga tampak menendangi korban beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur di teras rumahnya. Dikabarkan, pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena kesal tak diberikan uang saat pelaku memintanya.

(Awaludin)